Spari, droga e furti: locale a Bagoli chiuso per 30 giorni

Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di intrattenimento danzante di un locale in zona Bagnoli.

In particolare, nella notte dello scorso 6 gennaio, un giovane era ricorso a cure mediche presso l’ospedale San Paolo per alcune ferite da colpi d’arma da fuoco, a seguito di un’aggressione da parte di ignoti; dagli accertamenti esperiti dagli agenti del Commissariato Bagnoli, è emerso che l’episodio si era verificato nell’area immediatamente adiacente al locale.

Ancora, lo scorso 8 dicembre, personale della Polizia di Stato aveva sorpreso un uomo in possesso di un coltello a scatto di 15 cm e di due involucri di sostanza stupefacente; lo scorso 2 novembre, invece, un altro soggetto era stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa con 8 cartucce, oltre a numerose segnalazioni di diversi furti aggravati consumati durante lo svolgimento di eventi danzanti o musicali.

Già nel corso del 2020, il Questore di Napoli aveva disposto una precedente sospensione dell’attività per la durata di 5 giorni, a seguito di gravi episodi di criminalità verificatisi all’interno e nelle immediate pertinenze dell’esercizio. Il provvedimento, eseguito nella giornata odierna, è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.