PUBBLICITÀ
HomeCronacaSpari, droga e furti: locale a Bagoli chiuso per 30 giorni
CronacaCronaca locale

Spari, droga e furti: locale a Bagoli chiuso per 30 giorni

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Spari, droga e furti: locale a Bagoli chiuso per 30 giorni
Spari, droga e furti: locale a Bagoli chiuso per 30 giorni
PUBBLICITÀ

Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di intrattenimento danzante di un locale in zona Bagnoli.

In particolare, nella notte dello scorso 6 gennaio, un giovane era ricorso a cure mediche presso l’ospedale San Paolo per alcune ferite da colpi d’arma da fuoco, a seguito di un’aggressione da parte di ignoti; dagli accertamenti esperiti dagli agenti del Commissariato Bagnoli, è emerso che l’episodio si era verificato nell’area immediatamente adiacente al locale.

PUBBLICITÀ

Ancora, lo scorso 8 dicembre, personale della Polizia di Stato aveva sorpreso un uomo in possesso di un coltello a scatto di 15 cm e di due involucri di sostanza stupefacente; lo scorso 2 novembre, invece, un altro soggetto era stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa con 8 cartucce, oltre a numerose segnalazioni di diversi furti aggravati consumati durante lo svolgimento di eventi danzanti o musicali.

Già nel corso del 2020, il Questore di Napoli aveva disposto una precedente sospensione dell’attività per la durata di 5 giorni, a seguito di gravi episodi di criminalità verificatisi all’interno e nelle immediate pertinenze dell’esercizio. Il provvedimento, eseguito nella giornata odierna, è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati