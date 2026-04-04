Spari in strada a Mugnano, 26enne ferito a bordo della propria auto

PUBBLICITÀ

Momenti di paura questa mattina, poco prima dell’ora di pranzo, su Corso Italia 23 a Mugnano. Poco prima, un individuo a bordo di una moto di grossa cilindrata avrebbe esploso almeno un colpo d’arma da fuoco contro un’auto con a bordo un 26enne, Pasquale Castaldo originario di Melito, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato colpito alla gamba sinistra ed è stato trasferito nel pronto soccorso di Giugliano in Campania. Non è in pericolo di vita.

Non sono stati rinvenuti bossoli. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per comprendere la matrice dell’evento.

PUBBLICITÀ

L’area è stata temporaneamente transennata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Marano.

LEGGI ANCHE – Furto alla Mediterranea Pesca di Mugnano, banditi via con un bottino enorme

Un grosso furto è avvenuto nella notte ai danni della Mediterranea Pesca, nota azienda ittica con sede a Mugnano. Secondo le prime informazioni, il bottino potrebbe aggirarsi tra le centinaia di migliaia di euro fino ad arrivare addirittura a milioni, ma al momento si attendono conferme ufficiali. A riportarlo, Il Mattino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marano e Mugnano, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare l’effettiva entità del colpo.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna ipotesi. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli. La situazione è in evoluzione e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, i ladri avrebbero rubato preziosi e monili, per un valore complessivo ingente, custoditi all’interno della struttura.