Si torna a sparare a Napoli, ferito figlio del ras Perfetto

Ancora una notte di sangue a Napoli. L’obiettivo questa volta il figlio di uno dei ras indicati come uno dei registi della nuova guerra di Pianura, Vitale Perfetto. Il giovane, 20enne incensurato, sarebbe stato colpito in via Cinthia alla spalla e braccio sinistro. Il padre viene indicato come uno degli eredi del gruppo Pesce-Marfella, quello che insieme ai Carrillo starebbe contendendo le piazze del quartiere ai Calone-Marsicano. Il giovane, subito dopo il raid, è stato trasportato al vicino ospedale San Paolo anche se ha rifiutato il ricovero. Già l’anno scorso il nome dei Perfetto era ritornato al centro delle cronache quando vi era stata una stesa nei pressi dell’abitazione della famiglia. A Pianura, come nella vicina Soccavo, la situazione resta tesa.