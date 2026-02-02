Spari nel Beneventano, guardia giurata colpisce la moglie

PUBBLICITÀ

Fermato dai carabinieri il vigilante 38enne che ha esploso alcuni colpi di fucile contro la moglie di 46 anni, ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L’episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno in casa dei due coniugi a Sant’Arcangelo Trimonte.

La donna, pare colpita all’addome e sul fianco, è stata soccorsa e trasportata in ospedale San Pio dove viene sottoposta a intervento chirurgico. L’uomo è stato invece fermato dai carabinieri che lo tengono in custodia presso il comando provinciale di Benevento, retto dal colonnello Marco Keten. Secondo le prime notizie il rapporto tra i due coniugi, genitori di due bambini, sarebbe stato segnato negli ultimi tempi da forti contrasti.

PUBBLICITÀ

Follia a Casal di Principe, spara 3 colpi di pistola contro la moglie

Momenti di forte paura si sono registrati nelle prime ore della mattinata a Casal di Principe, dove un grave episodio di violenza domestica ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri. I militari della locale Stazione, unitamente al personale del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno tratto in arresto un uomo di 57 anni del posto, ritenuto responsabile di tentato femminicidio.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio si sarebbe verificato all’interno dell’abitazione familiare, al culmine di una lite tra i coniugi. Durante il diverbio, l’uomo avrebbe esploso tre colpi di arma da fuoco calibro 9, illegalmente detenuta, all’interno dell’appartamento. I proiettili avrebbero colpito un televisore presente nell’abitazione, senza provocare feriti.

La donna, riuscita a mettersi in salvo, ha immediatamente lanciato l’allarme contattando i Carabinieri. Dopo l’accaduto, l’uomo si è allontanato a bordo della propria autovettura per poi presentarsi, poco dopo, spontaneamente presso la Stazione Carabinieri, accompagnato dal proprio legale di fiducia.

Nel corso del sopralluogo effettuato dai militari all’interno dell’abitazione, sono stati rinvenuti 28 proiettili dello stesso calibro, custoditi all’interno di una scatoletta. L’arma utilizzata per l’esplosione dei colpi non è stata al momento recuperata.

L’Autorità Giudiziaria, tempestivamente informata dai Carabinieri della Stazione di Casal di Principe, ha disposto l’accompagnamento dell’arrestato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.