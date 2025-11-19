Spari nella notte a Pianura, 40enne gambizzato dopo la lite

PUBBLICITÀ

Lite e sparatoria nella notte nel quartiere Pianura a Napoli. Ad essere colpito dai proiettili, Guido Balestriere, 40 anni.

È accaduto questa notte in via Evangelista Torricelli, roccaforte del clan Carillo-Perfetto. Si sarebbe trattato di un tentato omicidio.

L’uomo ha raccontato di essere stato avvicinato da alcuni giovani con i quali avrebbe avuto una discussione.

Il 40enne è stato colpito da tre proiettili alle gambe. Medicato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. Ad intervenire, gli agenti del commissariato di Bagnoli, mentre le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli.