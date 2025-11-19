PUBBLICITÀ
HomeCronacaSpari nella notte a Pianura, 40enne gambizzato dopo la lite
CronacaCronaca locale

Spari nella notte a Pianura, 40enne gambizzato dopo la lite

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Spari nella notte a Pianura, 40enne gambizzato dopo la lite
Spari nella notte a Pianura, 40enne gambizzato dopo la lite
PUBBLICITÀ

Lite e sparatoria nella notte nel quartiere Pianura a Napoli. Ad essere colpito dai proiettili, Guido Balestriere, 40 anni.

È accaduto questa notte in via Evangelista Torricelli, roccaforte del clan Carillo-Perfetto. Si sarebbe trattato di un tentato omicidio.

PUBBLICITÀ

L’uomo ha raccontato di essere stato avvicinato da alcuni giovani con i quali avrebbe avuto una discussione.

Il 40enne è stato colpito da tre proiettili alle gambe. Medicato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. Ad intervenire, gli agenti del commissariato di Bagnoli, mentre le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli.

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati