Tenta il duplice omicidio a Pozzuoli, arrestato dopo gli spari

La Polizia di Stato ha arrestato una persona gravemente indiziata di porto e detenzione di arma comune da sparo e duplice tentato omicidio. Il provvedimento è frutto delle indagini scattate dopo il ferimento di padre e figlio, avvenuto con l’esplosione di 2 colpi di arma da fuoco il 28 settembre scorso al corso Umberto I nei pressi di alcuni ristoranti di Pozzuoli.

Tutto era iniziato da una lite in famiglia, precisamente tra coniugi, per la quale era intervenuta la Polizia Locale, riaccesasi subito dopo l’allontanamento delle forze dell’ordine e caratterizzata da pesanti minacce e da un’aggressione ai danni di una donna.

Una delle due vittime venne soccorsa dal titolare di un negozio venendo però malmenato dall’arrestato oggi. L’arrivo dei parenti del negoziante, determinati a difenderlo, spinse l’indagato a scappare pistola in pugno, e a sparare ferendo gravemente 2 persone: una all’addome e l’altra alle gambe.

L’identificazione del responsabile è avvenuta grazie alle dichiarazioni rese dai feriti e da alcuni testimoni presenti, e dall’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del Comune.