PUBBLICITÀ
HomeCronacaSpaventoso incidente a Marano, Panda si ribalta su Corso Europa
CronacaCronaca locale

Spaventoso incidente a Marano, Panda si ribalta su Corso Europa

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Spaventoso incidente a Marano, Panda si ribalta su Corso Europa
Spaventoso incidente a Marano, Panda si ribalta su Corso Europa
PUBBLICITÀ

Spaventoso incidente nella serata di ieri a Marano dove una Fiat Panda bianca, per motivi ancora in corso di accertamento, si è ribaltata su Corso Europa. Con ogni probabilità, a contribuire al sinistro, anche l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. L’auto ha completamente distrutto le balaustre a bordo strada finendo per occupare interamente il marciapiede. Fortunatamente non si registrano feriti, tutti gli occupanti della vettura sono illesi. I passanti hanno prestato immediatamente soccorso. Sul posto sono giunti gli agenti della Municipale che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati