Spaventoso incidente a Marano, Panda si ribalta su Corso Europa

Spaventoso incidente nella serata di ieri a Marano dove una Fiat Panda bianca, per motivi ancora in corso di accertamento, si è ribaltata su Corso Europa. Con ogni probabilità, a contribuire al sinistro, anche l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. L’auto ha completamente distrutto le balaustre a bordo strada finendo per occupare interamente il marciapiede. Fortunatamente non si registrano feriti, tutti gli occupanti della vettura sono illesi. I passanti hanno prestato immediatamente soccorso. Sul posto sono giunti gli agenti della Municipale che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità.