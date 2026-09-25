Speaker Cenzou ospite di InterStories, il podcast di approfondimento firmato InterNapoli

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InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Speaker Cenzou. Compie mezzo secolo e per l’occasione festeggia con un concerto nel cuore della città, a Mezzocannone Occupato, venerdì 2 ottobre.

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Una serata di pura condivisione, musica dal vivo ma anche memoria storica, per celebrare un percorso di vita artistica strettamente intrecciato con quella personale, iniziato proprio dalle strade del centro storico e diventato la colonna sonora di intere generazioni.

Sul palco con Cenzou canteranno gli amici di sempre DJ Uncino, Oyoshe, Papa J, Pepp Oh e Toni Joz .E per il suo compleanno Cenzou anzichè riceverli i regali decide di farli lui. E così oltre al concerto Cenzou omaggia i fan con la ristampa del suo libro ” Ammostro” uscito nel 2018. Un libro da cui esce fuori tutta l’anima di narratore di Cenzou.

Il libro, che ormai era introvabile dopo il sold out della prima uscita ora torna alla luce in una veste rinnovata grazie a Magmata edizioni. Il colore del libro, nero per la prima pubblicazione, è diventato bianco.

“Ammostro” è una storia che doveva essere scritta. A raccontare come e perché è nato questo progetto è lo stesso Cenzou: “La cosa fu così, più o meno. Ci sono vari motivi che mi hanno portato all’idea di fare un libro. La prima era il fatto che tutto quel periodo storico che ha segnato la nascita dell’hip hop napoletano non era mai stato storicizzato. E quando lo si faceva in Italia, la narrazione si fermava sempre a Roma. A una certa mi sono rotto e ho detto: ‘Questa narrazione me la faccio da solo!'”.