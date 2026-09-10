Antonio Ottaiano ospite di InterStories, podcast di approfondimento firmato InterNapoli

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InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Antonio Ottaiano.

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Dal 1° ottobre 2026, Antonio Ottaiano torna protagonista al Teatro Troisi di Napoli con “C’era una volta… Guapparia”, spettacolo diretto da Gigi Savoia che ripropone, in una veste rinnovata, uno dei titoli più rappresentativi della tradizione della sceneggiata napoletana.

Cantante, attore e autore, Antonio Ottaiano è da molti anni una delle figure più impegnate nella valorizzazione della cultura e del teatro popolare napoletano. Figlio d’arte, si avvicina giovanissimo al mondo dello spettacolo e muove i primi passi anche in televisione, per poi dedicarsi sempre più intensamente alla musica e al teatro.

La sua formazione artistica è profondamente legata alla tradizione della sceneggiata e alla grande scuola napoletana. Nel corso della sua carriera ha interpretato numerosi spettacoli, tra cui “Guapparia”, “Lacreme napulitane”, “’E figlie so’ piezze ’e core”, “Dai vicoli… a Bovio” e “Dal Re a Me”, portando sui palcoscenici storie, melodie e personaggi che appartengono alla memoria collettiva di Napoli.

Ottaiano ha inoltre sviluppato un’importante attività discografica, realizzando diversi album dedicati alla canzone napoletana e alla propria esperienza artistica. Ha lavorato anche nel cinema e in televisione, continuando parallelamente il suo percorso teatrale.

Particolarmente significativo è il suo legame artistico con Mario Merola, figura fondamentale della sceneggiata napoletana, alla cui tradizione Ottaiano ha sempre guardato con rispetto e passione.

Con “C’era una volta… Guapparia”, Antonio Ottaiano torna quindi a raccontare Napoli attraverso il teatro, la musica e la parola, confermando il suo impegno nel mantenere viva una tradizione che, grazie ad artisti come lui, continua a parlare anche alle nuove generazioni.