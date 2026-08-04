Alberto Selly ospite di InterStories, podcast di approfondimento firmato InterNapoli

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InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Alberto Selly. Pseudonimo di Alberto Rodogno, è un cantautore e showman napoletano nato a Napoli il 12 luglio 1968. Ha iniziato a cantare fin da bambino e, negli anni Ottanta, ha esordito nel panorama della musica napoletana con il suo primo album “Cuore di ragazzo”. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi album e singoli, diventando noto per brani allegri e popolari come “‘O ballo d”o cavallo”, “‘A gelusia” e “Il trenino Ciuf Ciuf”. Oltre all’attività musicale, ha lavorato anche come autore e conduttore televisivo, contribuendo alla diffusione della tradizione musicale partenopea. Ancora oggi continua a incidere nuova musica e a esibirsi in concerti ed eventi in tutta Italia.

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