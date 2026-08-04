Ntò ospite di InterStories, podcast di approfondimento firmato InterNapoli

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InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è ‘Nto. Pseudonimo di Antonio Riccardi, è un rapper e cantautore napoletano nato a Napoli nel 1982. È considerato una delle figure più importanti dell’hip hop italiano grazie al suo ruolo nel duo Co’Sang, fondato insieme a Luchè. Dopo lo scioglimento del gruppo nel 2012 ha intrapreso una carriera solista, pubblicando album come Il coraggio impossibile, Col Sangue, Rinascimento e Nevada. I suoi testi affrontano temi legati alla vita nelle periferie, al riscatto personale e alla realtà sociale, rendendolo uno degli artisti più influenti della scena rap partenopea. Nel 2024 è tornato con i Co’Sang per la reunion e la pubblicazione dell’album Dinastia. Oggi è di nuovo solista ed ha inciso da poco un brano ‘Agosto’ insieme a Guè.

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