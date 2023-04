Spopolano le uova di Pasqua dedicate a ‘Mare Fuori’: dove trovarle e quanto costano

PUBBLICITÀ

Arrivano le uova di Pasqua dedicate alla serie tv Mare Fuori. Spopolano subito sul web le uova artigianali ispirate alla celebre serie tv.

Arrivano le uova di Pasqua di Mare Fuori

Diventano subito virali le uova di Pasqua di Mare Fuori. Tuttavia, ad oggi non esiste in commercio una linea ufficiale di Uova di Pasqua dedicate alla serie tv cult. Ciò vuol dire che tutte quelle che sono in vendita sono ispirate alla storia e ai personaggi, ma non sono originali ed esclusive. Nonostante questo, su TikTok scartare le uova di Mare fuori è diventato un trend di successo

Quello più celebre, che si trova sul sito ufficiale (oltre che su Amazon e Ebay) è il “Ce sta o mar for” del marchio Irpot, fatto 500 grammi di cioccolato al latte, che ha come sorprese alcuni gadget ispirati ai personaggi più amati della serie, come Chiattilo, Piecoro, Ciro, Edoardo, Pirucchio. Oramai sta andando sold out quasi ovunque. Il costo è di circa 20 €.

C’è poi quello prodotto da una piccola realtà pugliese, Le due torri Fabbrica di cioccolato. Questa fabbrica si trova a Foggia e dal 2009 produce prodotti dolciari e uova di cioccolato. In questo caso si tratta di un uovo di cioccolato al latte che costa 8,5 € e si può ricevere su ordinazione.

Infine ce ne sono altri personalizzati, come quello testato più di una volta dal duo ValeeAndre, che come sorprese hanno i santini dei personaggi di Mare Fuori (nel loro caso quelli di Edoardo e di Carmine).