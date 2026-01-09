Sprofonda la strada in via Caravaggio a Napoli, traffico in tilt e bus deviati

PUBBLICITÀ

Sprofonda la strada in via Caravaggio, che collega il Vomero a Fuorigrotta: chiusa in entrambe le direzioni, da via Manzoni e dalla Loggetta.

Caos traffico in tutta la zona, con lunghe code di auto e clacson impazziti. Deviati anche alcuni bus dell’ANM, come le linee 181, N7 e S3. A comunicarlo è ANM: “A causa di uno sprofondamento stradale in via Caravaggio, deviano temporaneamente il percorso: giunte in via Consalvo, proseguono per via Cassiodoro, svoltano per via Giustiniano, via Piave, corso Europa e proprio percorso. Di ritorno dal vomero, giunte al corso Europa, svoltano per via Piave, via Giustiniano, viale Traiano, via Cassiodoro e propri percorsi”.

Sul posto sono arrivati la Polizia Locale, la Protezione Civile del Comune di Napoli e le squadre dell’Abc, l’acquedotto pubblico, che stanno provvedendo alla sistemazione. Le squadre di ABC Napoli stanno intervenendo da questa mattina. Secondo le prime informazioni, si sarebbe “verificato il cedimento della parete di un manufatto fognario che ha creato un vuoto stradale. Al momento non è ancora possibile individuare le cause che hanno portato al cedimento. Sul luogo sono intervenuti anche la Protezione Civile e gli agenti della Polizia Municipale di Napoli che hanno disposto, per motivi di sicurezza, la chiusura al transito veicolare su via Caravaggio in entrambe le direzioni (da Via Manzoni e dalla Loggetta). Transennata l’area d’intervento, ABC procederà al ripristino della continuità idraulica della fogna e, subito dopo, alla ricostruzione della parete crollata e al riempimento del vuoto creatosi”.