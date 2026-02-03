PUBBLICITÀ
“Sta sparando dal balcone”, anziano denunciato a Napoli

Foto di repertorio
Momenti di tensione nel quartiere Barra dove un anziano è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver esploso alcuni colpi a salve dal balcone della propria abitazione.

La segnalazione è arrivata al 112 poco dopo l’inizio dei controlli notturni della compagnia Carabinieri di Poggioreale. “Un uomo sta sparando dal balcone, correte!”, ha riferito il cittadino che ha allertato le forze dell’ordine.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato l’anziano affacciato e visibilmente agitato. La ricostruzione dei fatti ha chiarito che l’uomo aveva esploso 4 colpi con una pistola scacciacani per allontanare alcuni ragazzi che, secondo lui, stavano disturbando sotto casa.

L’arma è stata sequestrata e il 75enne denunciato. L’episodio si inserisce nel quadro dei controlli intensificati nell’area Est della città, con particolare attenzione anche alle sale slot e ai luoghi di aggregazione notturna.

 

