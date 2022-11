Ciclone Poppea, si fa la conta dei danni: danni ingenti ai lidi del litorale Domizio-Flegreo

Dopo il ciclone Poppea si fa la conta dei danni. Le mareggiate hanno devastato anche diversi stabilimenti balneari del litorale Domizio-Flegreo. Il mare in burrasca, infatti, si è mangiato gran parte di spiaggia e travolto anche alcune strutture realizzate dai lidi. Ingenti i danni.

POPPEA, DANNI AGLI STABILIMENTI BALNEARI E ALLA COSTA

In territorio campano, in particolare, tanti sono stati i danni provocati dalle mareggiate, a partire da Napoli, dove i venti a 70/80 Km/h hanno costretto all’interruzione di tutti i collegamenti con le isole. Inoltre, le onde alte fino a quattro metri hanno creato numerosi disagi alla circolazione in strada.

Spostandoci più verso il territorio vesuviano, precisamente a Torre del Greco, molti volontari hanno prestato soccorso ad alcuni automobilisti in difficoltà in strada, specie in via Alcide De Gasperi, e in alcuni sottopassi della città.

Tanti i danni provocati, invece, lungo il litorale domitio, a partire dall’esondazione del Lago Patria sul lungolago, con un albero caduto e l’acqua che ha invaso le strutture circostanti e in particolare l’hotel Anicrè, che affaccia sul lago. Verso la costa, invece, tante le strutture balneari danneggiate, tra cui i lidi Varca D’Oro, Don Pablo e altri, con l’acqua che anche qui è arrivata ad invadere le varie strutture provocando non pochi disagi. Il tutto è testimoniato da Salvatore Trinchillo, sindacalista dei balneari nonché proprietario del lido Varca D’Oro, che sul suo profilo Facebook ha pubblicato molte foto a testimonianza di quanto successo tra il litorale domitio e il litorale laziale.

Lo stesso Trinchillo ha lanciato un appello per la sostenibilità ambientale, scrivendo così: “Coste e balneazione. Un bene di tutti. Sempre. Forse è arrivato il momento di sedersi tutti insieme, Regione, Comuni, Associazioni Categoria, Ambientalisti ed affrontare con serietà e professionalità il tema dello Sviluppo Sostenibile.

Tutti insieme. Senza pregiudizi e con una certezza. Siamo tutti responsabili. Nessuno si salva ,davanti al giudizio della natura. Ma insieme, con l’esperienza degli operatori storici, con la conoscenza degli ambientalisti, con il coordinamento degli enti pubblici possiamo disegnare il futuro della costa Italiana. Con serietà e rispetto reciproco. Senza luoghi comuni. Questa è la sfida”.

DANNI ANCHE A OSTIA E SUL LITORALE LAZIALE

Il vento a 90/95 Km/h ha provocato danni non di poco conto anche lungo il litorale laziale, in particolare a Ostia. Tante le strutture balneari e i chioschi che hanno subito danni.

Lungo l‘Idroscalo il Tevere ha esondato, costringendo Vigili del Fuoco e Protezione Civile a evacuare diverse persone, sul lungomare la situazione è stata migliore. All’altezza dei vari stabilimenti balneari lì presenti, si sono verificate potenti mareggiate. Onde alte fino a tre metri. Al Curvone, storico punto di ritrovo dei romani, la torretta è finita in mare e le assi si sono staccate. Pezzi di legno divelti hanno addirittura invaso la strada.

Allagato anche il Pontile. Singolare fenomeno sul lungomare di ponente e alla foce del Canale dei Pescatori: un’onda di schiuma giallognola ha invaso il lungomare Duca degli Abruzzi e la Lega Navale.

http://