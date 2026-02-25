Stanata la banda specializzata in furti in abitazioni: fermati quattro albanesi

PUBBLICITÀ

Banda specializzata in furti in abitazione: fermati quattro cittadini albanesi

CASERTA – Un gruppo ritenuto responsabile di decine di rapine e furti in abitazione in tutta la Campania è stato smantellato dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta. All’esito dell’operazione dello scorso 6 febbraio, quattro cittadini di nazionalità albanese sono stati rintracciati e sottoposti a fermo, gravemente indiziati di far parte dell’organizzazione.

Le indagini hanno consentito di ricostruire numerosi episodi criminosi attribuiti al medesimo gruppo, attivo in diverse province della regione. Un’attività investigativa capillare che ha permesso di delineare modalità operative e spostamenti della banda.

Sequestrati centinaia di preziosi

Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti e sequestrati centinaia di beni, in prevalenza gioielli e oggetti preziosi ritenuti provento di reato.

La Questura di Caserta ha reso noto che, sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Bacheca oggetti rubati”, selezionando “beni recuperati” e “Provincia di Caserta”, è possibile visionare fotografie e descrizioni dettagliate degli oggetti ritrovati.

Le schede pubblicate riportano anche i riferimenti utili per contattare il personale incaricato e avviare le procedure necessarie al riconoscimento e alla restituzione dei beni ai legittimi proprietari.