Stazione metro Tribunale aperta entro Pasqua, dopo toccherà a Capodichino

Annunciata dal Comune di Napoli per Pasqua, che cade il 5 aprile prossimo, l’inaugurazione della stazione Tribunale della Metro 1, tra il Centro Direzionale e Gianturco. L’apertura della stazione sarà fondamentale per favorire i collegamenti cittadini. Napoli, diventa così una delle poche città europee ad avere un collegamento metropolitano diretto tra aeroporto, ferrovia e porto. Inoltre, questa fermata collegherà al centro la periferia Nord e in particolare Rione Luzzatti, Ferraris e Gianturco.

Stazione metro Tribunale in arrivo a Pasqua

La stazione Tribunale, progettata dall’architetto Mario Botta, diventerà la fermata della linea 1 più vicina a quella dello scalo di Capodichino. Subito dopo questa apertura dovrebbe toccare proprio alla Stazione Capodichino, preventivata tra fine 2026 e inizio 2027. Il prossimo 5 aprile vedremo una struttura realizzata su due livelli con il piano banchina che ospita tre binari situato ad una profondità di 8 metri. Con l’apertura della fermata tra il Centro Direzionale e Gianturco la linea 1 della metropolitana conterà 21 fermate (da Piscinola a Tribunale), nell’attesa della 22esima all’aeroporto.

L’assessore alla Mobilità e alle Infrastrutture di Palazzo San Giacomo Edoardo Cosenza ha spiegato che “L’opera è una stazione strategica per chi proviene dal Vesuviano mediante la SS 162. Si tratta di un’infrastruttura che valorizza l’area di Poggioreale e, allo stesso tempo, la grande zona in cui sorgerà l’AreNapoli, il nuovo palazzetto per eventi sportivi e musicali da costruire nella zona del Centro Direzionale. L’apertura della fermata Tribunale incentiverà nuovi investimenti privati in quest’area della città, così da implementarne ed estenderne la valorizzazione” ha concluso l’assessore.