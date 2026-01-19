Furto nella trattoria “Madaleo” di Gianturco, la denuncia del titolare: “È la terza volta in un mese e mezzo”

PUBBLICITÀ

Furto ai danni della trattoria “Madaleo”, in via Gianturco a Napoli. I ladri si sono introdotti di notte all’interno dell’attività, danneggiando prima la tenda esterna incidendola con un taglierino, per poi introdursi all’interno forzando la saracinesca con un cric, facendo razzia di tutto ciò che si sono trovati davanti.

Non è stata la prima volta che l’attività di via Gianturco è stata oggetto di furti. Queste le parole del titolare, attraverso un video pubblicato su TikTok: “Un caro amico ha avuto la brillante idea di tagliarmi tutta la tenda, usando un taglierino, ma la cosa più bella sapete qual è? Che si sono introdotti all’interno, usando un cric e sfondando tutta la trattoria. Mo dico io, caro amico ladro che stanotte sei entrato, siccome è la terza volta che succede in un mese e mezzo e la polizia non fa niente, se ti acchiappo lo sai che ti faccio?”.

