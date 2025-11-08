PUBBLICITÀ
HomeCronacaTragedia sull'A22, Stefania muore nell'incidente insieme al bimbo che portava in grembo
CronacaCronaca nazionale

Tragedia sull’A22, Stefania muore nell’incidente insieme al bimbo che portava in grembo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Tragedia sull'A22, Stefania muore nell'incidente insieme al bimbo che portava in grembo
Tragedia sull'A22, Stefania muore nell'incidente insieme al bimbo che portava in grembo
PUBBLICITÀ

Stefania Palmieri, 36 anni, è morta ieri in un incidente stradale sull’autostrada A22 del Brennero. Insieme a lei, nello schianto, è morto anche il bimbo che aspettava.

Lo riportano l’edizione locale del Resto del Carlino e la Gazzetta di Modena.

PUBBLICITÀ

Tragedia sull’A22, Stefania muore nell’incidente insieme al bimbo che portava in grembo

L’incidente che ha spezzato due vite è avvenuto ieri mattina nel tratto di A22 tra Mantova Nord e Nogarole Rocca. L’auto di Stefania Palmieri si è scontrata, per cause da chiarire, contro un mezzo pesante che la precedeva. Per lei e il suo bambino non c’è stato nulla da fare.

Stefania Palmieri era la figlia di un noto chirurgo ed ex professore all’Università di Modena e Reggio Emilia. Aveva conseguito la laurea alla Bocconi e aveva intrapreso una carriera come direttore delle risorse umane presso Autry International, un’azienda di moda e abbigliamento con sede in provincia di Venezia.

Al momento dell’incidente, era in viaggio verso il Veronese per incontrare alcuni parenti. Intorno alle 12 la sua Audi ha tamponato con estrema violenza un’autobotte che la precedeva nel tratto tra Mantova Nord e Nogarole Rocca. Purtroppo, l’auto si è incastrata sotto la parte posteriore del mezzo pesante, lasciando la conducente schiacciata nell’abitacolo.

Sul posto si sono precipitati immediatamente i sanitari e il medico del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Stradale del compartimento di Verona. L’auto è stata spostata dai mezzi dei pompieri per poter accedere all’abitacolo, ma per la 36enne era ormai troppo tardi.

Il cordoglio del sindaco di Modena

Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, con un lungo post sulla sua pagina istituzionale di Facebook ha salutato la giovane: «La morte in un incidente stradale di Stefania Palmieri, nostra concittadina al nono mese di gravidanza, è una notizia terribile – ha scritto –. Di fronte a una perdita così grande, ogni parola sembra insufficiente. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Modena, esprimo il mio più sincero cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore inconsolabile. Riposa in pace Stefania, insieme alla giovane vita che presto avresti dato alla luce».

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati