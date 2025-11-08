Tragedia sull’A22, Stefania muore nell’incidente insieme al bimbo che portava in grembo

PUBBLICITÀ

Stefania Palmieri, 36 anni, è morta ieri in un incidente stradale sull’autostrada A22 del Brennero. Insieme a lei, nello schianto, è morto anche il bimbo che aspettava.

Lo riportano l’edizione locale del Resto del Carlino e la Gazzetta di Modena.

L’incidente che ha spezzato due vite è avvenuto ieri mattina nel tratto di A22 tra Mantova Nord e Nogarole Rocca. L’auto di Stefania Palmieri si è scontrata, per cause da chiarire, contro un mezzo pesante che la precedeva. Per lei e il suo bambino non c’è stato nulla da fare.

Stefania Palmieri era la figlia di un noto chirurgo ed ex professore all’Università di Modena e Reggio Emilia. Aveva conseguito la laurea alla Bocconi e aveva intrapreso una carriera come direttore delle risorse umane presso Autry International, un’azienda di moda e abbigliamento con sede in provincia di Venezia.

Al momento dell’incidente, era in viaggio verso il Veronese per incontrare alcuni parenti. Intorno alle 12 la sua Audi ha tamponato con estrema violenza un’autobotte che la precedeva nel tratto tra Mantova Nord e Nogarole Rocca. Purtroppo, l’auto si è incastrata sotto la parte posteriore del mezzo pesante, lasciando la conducente schiacciata nell’abitacolo.

Sul posto si sono precipitati immediatamente i sanitari e il medico del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Stradale del compartimento di Verona. L’auto è stata spostata dai mezzi dei pompieri per poter accedere all’abitacolo, ma per la 36enne era ormai troppo tardi.

Il cordoglio del sindaco di Modena

Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, con un lungo post sulla sua pagina istituzionale di Facebook ha salutato la giovane: «La morte in un incidente stradale di Stefania Palmieri, nostra concittadina al nono mese di gravidanza, è una notizia terribile – ha scritto –. Di fronte a una perdita così grande, ogni parola sembra insufficiente. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Modena, esprimo il mio più sincero cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore inconsolabile. Riposa in pace Stefania, insieme alla giovane vita che presto avresti dato alla luce».