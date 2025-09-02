Stefano de Martino torna in anticipo con ‘Affari Tuoi’, parte la sfida a Gerry Scotti

PUBBLICITÀ

Torna dopo la pausa estiva ‘Affari Tuoi‘, il game show dei pacchi che va in onda tutti i giorni in pima serata su Rai 1. Martedì 2 settembre, Stefano De Martino torna alla conduzione del celebre gioco dopo lo straordinario successo di ascolti della scorsa stagione.

Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna

Dopo un estate all’insegna della passione, in cui però non è mancata qualche disavventura come quella delle telecamera hackerate nella casa della compagna, Stefano De Martino torna più carico di prima. Si contenderà la leadership con ‘La Ruota della Fortuna‘ condotto da Gerry Scotti su Canale 5, che dal 14 luglio registra ottimi ascolti, toccato oltre il 25% di share con 4.2 milioni di spettatori in pieno agosto.

Si aggiungono nuove regole

Il celebre gioco dei pacchi, torna con il meccanismo che appassiona ogni sera milioni di spettatori: venti rappresentanti delle venti regioni d’Italia affrontano la partita accompagnati da un loro familiare, sfidando la sorte e gli altrettanti venti pacchi, del valore compreso tra 0 e 300.000 euro, a cui si aggiunge anche il gioco finale della “Regione fortunata” (che consentirà di dare un’altra chance ai concorrenti non contenti dell’evoluzione della loro partita), sono ben due le grandi novità della nuova stagione: un nuovo studio e una novità nel meccanismo, il “pacco nero”, un pacco del quale nessuno – nemmeno il Dottore – conosce il contenuto.

Ritorna Gennarino

Con Stefano De Martino e la sua banda torna anche una delle star del programma: il cane Gennarino. Il Jack Russell (vero nome: Seven) è stato già protagonista dei promo del programma andati in onda fino a oggi. Idolo dei bambini (ma non solo), vedremo se il suo compito sarà sempre quello di “esibirsi” salendo sul tavolo centrale dello studio o se gli sarà stato affidato anche qualche altro cameo.

Le parole di Stefano De Martino

Affari tuoi parte il 2 settembre – le sue parole – data atipica perché di solito si comincia sempre a metà settembre, quando ricominciano le scuole, ma noi vogliamo far compagnia agli italiani proprio da appena quando lasciano le valigie sulla porta, ancora con la sabbia nelle scarpe, e si ricomincia. Non vedo l’ora di rimettermi al lavoro, perché è un programma tutto da fare, si impara e si personalizza facendolo, non ci sono premeditazioni”. “Pacchi chiari, amicizia lunga” aveva ironicamente scritto qualche tempo fa il conduttore sui suoi social, e pare proprio che il sodalizio con il programma sia ben più che consolidato.