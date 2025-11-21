Stefano morto sul lavoro a Casoria, assolti tutti gli imputati

PUBBLICITÀ

Dopo un processo durato 9 anni, il tribunale di Napoli Nord ha assolto dall’accusa di omicidio colposo Vincenzo Auricchio, presidente e amministratore unico di Casoria Ambiente spa. Auricchio finì sotto processo con altri imputati in relazione alla morte nell’ottobre 2016 di Stefano Basile. L’operaio addetto alla raccolta dei rifiuti della società rimase schiacciato dall’autocompattatore a bordo del quale prestava servizio, perdendo la vita nonostante gli immediati soccorsi.

Le assoluzione al processo per la morte di Stefano Basile

Il processo per omicidio colposo ha visto imputati il presidente e amministratore unico di Casoria Ambiente Vincenzo Auricchio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione Remo Tamantini, il responsabile dell’area tecnico-operativa Antonio Isoldo, i due preposti Antonio Ricciardi e Carlo Perrino, l’autista Giuseppe Russo e la stessa società Casoria Ambiente s.p.a. per illecito amministrativo. Tutti sono stati assolti con la formula “perché il fatto non sussiste”. Il giudice ha disposto inoltre il dissequestro e la restituzione di quanto era ancora sotto sequestro penale.

PUBBLICITÀ