PUBBLICITÀ
HomeCronacaStesa a Torre Annunziata, esplosi quattro colpi di pistola in strada
CronacaCronaca locale

Stesa a Torre Annunziata, esplosi quattro colpi di pistola in strada

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Stesa a Torre Annunziata, esplosi quattro colpi di pistola in strada
Stesa a Torre Annunziata, esplosi quattro colpi di pistola in strada
PUBBLICITÀ

Colpi di pistola in serie, in pieno centro a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, una vera e propria “stesa” per la Polizia che indagando su quanto accaduto ieri sera, attorno alle 20, nella zona di corso Vittorio Emanuele, non distante dalla frequentata piazza Cesaro, a quell’ora ancora con gente in strada.

Secondo quanto appurato dagli inquirenti, almeno quattro colpi sarebbero stati esplosi contro un’auto ferma in sosta. Tanto spavento tra i presenti, anche con urla e un fuggi-fuggi generale. Ora gli agenti, che hanno effettuato i rilievi del caso, stanno provando a risalire all’intestatario dell’auto e ai possibili motivi del raid.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati