Stesa a Torre Annunziata, esplosi quattro colpi di pistola in strada

Colpi di pistola in serie, in pieno centro a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, una vera e propria “stesa” per la Polizia che indagando su quanto accaduto ieri sera, attorno alle 20, nella zona di corso Vittorio Emanuele, non distante dalla frequentata piazza Cesaro, a quell’ora ancora con gente in strada.

Secondo quanto appurato dagli inquirenti, almeno quattro colpi sarebbero stati esplosi contro un’auto ferma in sosta. Tanto spavento tra i presenti, anche con urla e un fuggi-fuggi generale. Ora gli agenti, che hanno effettuato i rilievi del caso, stanno provando a risalire all’intestatario dell’auto e ai possibili motivi del raid.

