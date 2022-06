Stesa nella 219 di Casalnuovo, colpi di pistola esplosi tra le palazzine

Stesa nel rione 219, colpi di pistola esplosi tra le palazzine. Oggi pomeriggio alle ore 18 circa i carabinieri della tenenza di Casalnuovo e del Nucleo Operativo Radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti nel complesso popolare “219”. Ignoti avrebbero esploso in aria alcuni colpi di arma da fuoco. Sul posto sono stati trovati 3 bossoli calibro 38 spella. Nessun ferito. Indagini in corso

RAPINA FINISCE NEL SANGUE

Poco dopo la mezzanotte di domenica in via Salice un 19enne del luogo era a bordo del proprio scooter quando è stato avvicinato da ignoti, anche loro su scooter, che lo ferivano alla gamba sinistra con un colpo d’arma da fuoco per poi rubargli l’orologio. La rapina è avvenuta a Casalnuovo.

Un passante soccorreva il ragazzo e lo trasportava alla clinica Villa dei Fiori di Acerra. Successivamente il giovane è stato trasferito all’ospedale Cardarelli. Indagini sono condotti da parte dei Carabinieri della Tenenza di Casalnuovo.