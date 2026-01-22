PUBBLICITÀ
Stop all’acqua a Villaricca e Giugliano, l’avviso ai cittadini e le zone interessate

Nicola Avolio
Ultima modifica:
Una notte senz’acqua. È quella che si prospetta, tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio 2026, per i cittadini di diverse zone dei comuni di Giugliano e Villaricca, a causa di un intervento urgente lungo la condotta che alimenta i due territori.

Durante la fascia oraria dell’interruzione, ovvero dalle 22 del 28 alle 6 del 29, i cittadini potrebbero riscontrare mancanza totale d’acqua o cali di pressione. Per questo motivo, l’invito rivolto alla popolazione e alle attività commerciali è quello di munirsi preventivamente di scorte idriche sufficienti a coprire l’intera durata dei lavori.

L’operazione, programmata dalla Regione Campania, interesserà numerose strade e aree urbane, tra cui Corso Italia, la zona della Rotonda del Ristorante Paradiso, a Villaricca; a Giugliano il Corso Campano all’altezza della Villa Comunale, via Primo Maggio, via Papa Giovanni XXIII, via Aniello Palumbo, via G. Di Vittorio, via A. Volta, via E. De Nicola, via Licante, via Literno, via Pozzo Nuovo, via Fortunata del Forno, via Selva Piccola, via Innamorati e le relative aree limitrofe, oltre ai rioni Palumbo e De Blasio e a via Aviere Mario Pirozzi.

Al termine dell’intervento, il ripristino del servizio avverrà in modo graduale e non si escludono temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, considerati normali dopo operazioni di manutenzione alla rete idrica.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

