Una notte senz’acqua. È quella che si prospetta, tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio 2026, per i cittadini di diverse zone dei comuni di Giugliano e Villaricca, a causa di un intervento urgente lungo la condotta che alimenta i due territori.

Stop all’acqua a Villaricca e Giugliano, l’avviso ai cittadini e le zone interessate

Durante la fascia oraria dell’interruzione, ovvero dalle 22 del 28 alle 6 del 29, i cittadini potrebbero riscontrare mancanza totale d’acqua o cali di pressione. Per questo motivo, l’invito rivolto alla popolazione e alle attività commerciali è quello di munirsi preventivamente di scorte idriche sufficienti a coprire l’intera durata dei lavori.

L’operazione, programmata dalla Regione Campania, interesserà numerose strade e aree urbane, tra cui Corso Italia, la zona della Rotonda del Ristorante Paradiso, a Villaricca; a Giugliano il Corso Campano all’altezza della Villa Comunale, via Primo Maggio, via Papa Giovanni XXIII, via Aniello Palumbo, via G. Di Vittorio, via A. Volta, via E. De Nicola, via Licante, via Literno, via Pozzo Nuovo, via Fortunata del Forno, via Selva Piccola, via Innamorati e le relative aree limitrofe, oltre ai rioni Palumbo e De Blasio e a via Aviere Mario Pirozzi.

Al termine dell’intervento, il ripristino del servizio avverrà in modo graduale e non si escludono temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, considerati normali dopo operazioni di manutenzione alla rete idrica.