Tenta di strangolare un infermiere per una pizza negata, scatta la denuncia

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro hanno denunciato un 41enne napoletano per interruzione di pubblico servizio e lesioni personali aggravate. E’ l’uomo accusato di aver aggredito questa notte un infermiere all’ospedale Vecchio Pellegrini: a pochi minuti dalla mezzanotte infatti una pattuglia di carabinieri della pmz centro è intervenuta presso l’ospedale della Pignasecca. Un infermiere è stato prima insultato e poi preso per il collo da un paziente positivo al Covid. Secondo una prima sommaria ricostruzione l’infermiere avrebbe impedito al paziente di mangiare una pizza nei locali del pronto soccorso. Nessuna prognosi per l’infermiere ma solo segni di tentativo di strangolamento.