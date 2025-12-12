Straordinari per McTominay, contro la Juve ha giocato con gli antidolorifici

PUBBLICITÀ

Svelato il retroscena sulla prestazione di McTominay contro il Benfica. Poteva rischiare un infortunio serio. Scott McTominay è uno dei perni fondamentali del Napoli già dall’anno scorso. Il Napoli di Conte è in evidente emergenza, soprattutto a centrocampo.

Nel nuovo assetto azzurro vediamo come i centrocampisti sono solo due. Il centrocampo inedito formato da McTominay ed Elmas non sta dando tanti frutti, soprattutto in Europa.

In campionato però, i partenopei restano in vetta, vincendo un big match fondamentale al Maradona contro la Juventus di Spalletti.

Le immagini però hanno immortalato come Scott McTominay non fosse al meglio, toccandosi spesso la gamba facendo presagire niente di buono. Lo scozzese ha anche preso degli antidolorifici durante la sfida contro la Vecchia Signora.

Buongiorno gli ha anche quasi ‘pregato’ di uscire per evitare guai peggiori, sapendo già la situazione precaria del centrocampo napoletano.

Alla fine McTominay ha stretto i denti e ha giocato tutti e 90 minuti, vincendo di squadra 2-1 grazie alla doppietta di Hojlund.

Le fatiche di Lisbona

La prestazione di McTominay (ma di tutto il Napoli) non è stata sicuramente sufficiente. In pagella sono volati anche dei 4.5 per l’ex United.

La sfida di Champions League con il Benfica non è stata di certo la miglior esibizione dell’attuale MVP della Serie A. tra tutte le motivazioni però, c’è quella che non sta bene fisicamente.

Conte però non se l’è sentita di lasciare un fenomeno del genere in panchina e presentarsi con la mediana Vergara-Elmas in un palcoscenico europeo.

Il bollettino medico azzurro non sorride, si aspettano i rientri per sistemare le cose. Lobotka e De Bruyne su tutti. Senza di loro il Napoli ha tutta un’altra faccia.

A gennaio ci saranno le ultime due sfide di Champions League che saranno fondamentali per provare a continuare a competere anche in Europa e c’è bisogno di tutto l’organico al 100%.