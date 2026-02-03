PUBBLICITÀ
Strappa l’orecchino alla turista, ladro bloccato a via Toledo

Redazione Internapoli
Nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori, la Polizia Locale ha arrestato, in flagranza di reato, un 46enne. Gli agenti dell’unità operativa Avvocata hanno bloccato l’uomo che, in via Toledo, aveva appena strappato un orecchino a una turista 23enne di Matera. La giovane ha riportato una ferita lacero-contusa, per la quale è stata medicata presso l’ospedale Pellegrini.

I sanitari hanno giudicato la ferita guaribile in dieci giorni. Raccolta la denuncia della turista ed effettuati gli accertamenti sulla persona arrestata, gli agenti hanno informato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica. Il 46enne sarà processato con rito direttissimo.

