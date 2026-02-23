Summit tra i clan di Sant’Antimo, il boss: “Chi l’ha permesso”

PUBBLICITÀ

L’ultima indagine contro la mala di Sant’Antimo ha permesso di ricostruire gli organigrammi dei tre clan. Secondo la DDA di Napoli al vertice dei Ranucci c’erano Domenico ‘Lillì’ Ranucci; Mario ‘Mariolino’ Verde e Antonio Paciulli si contendevano la reggenza dei Verde; Antonio Perfetto e Nicola Russo avrebbero mantenuto le sorti dei Puca.

La tesi della Procura partenopea è sostenuta dalle tante conversazioni intercettate nel covo del capoclan Ranucci grazie alle quali è stato possibile scoprire i processi decisionali dei gruppi. Il 21 aprile Lillì avrebbe avuto un summit con Russo e Perfetto in merito ad un’estorsione ai danni di un distributore di gas a Sant’Antimo.

L’intercettazione dopo l’omicidio Bortone

Il 37enne boss dei Ranucci avrebbe espresso dei dubbi sul comportamento del giovane Michele Cleter, che sarebbe stato appoggiato dal clan Verde. «Una volta che mando a chiamare a tutte e tre famiglie ci sediamo a tavola, “scusate questa cosa come la vogliamo risolvere?». Secondo gli inquirenti anche nel marzo 2023 emerge il richiamo all’alleanza tra i tre gruppi criminali.

Anche l’omicidio di Antonio Bortone avrebbe scosso profondamente l’assetto della mala di Sant’Antimo come attesterebbe un’altra conversazione intercettata. Sempre a marzo, Lìllì avrebbe chiesto a Perfetto un summit per scoprire chi abbia il placet all’agguato mortale contro il suo affiliato.

Domenico Ranucci: La riunione tutti quanti, la vogliamo fare?

Antonio Perfetto: E facciamola.

D.R: Pure con loro di là, con Antonio (Picciulli ndr) con Mariolino.

A.P: Quelli vengono? Per me non è un problema, ci sediamo e parliamo.

D.R: Una riunione per parlarci tutti quanti ‘o frate, una volta e per sempre, per capire un po’ questo.

A.P: Ci sediamo e parliamo.

D.R: A livello di tutta questa tarantella, perché chi l’ha permesso… perchè è stata permessa a Sant’Antimo, chissà che gli hanno promesso a questo ragazzo.

A.P: Ti ho detto, lui lo teneva il rapporto con loro, però…

D.R: Perché io penso che siamo compagni… Oggi per esempio siamo compagni tutti quanti e dobbiamo fare un discorso a dire se dobbiamo avanti e dobbiamo risolvere non è che devono le imbasciate a dire “si è una questione di droga non voglio sapere nulla”, no, tu malavitosamente non la voglio sentire questa parola.