Super Green Pass, 14mila persone controllate alle fermate di bus e metro a Napoli

È scattato oggi l’obbligo del super Green Pass per l’utilizzo anche dei trasporti pubblici locali e sono scattati immediatamente i controlli ,da parte della Polizia Metropolitana. Sono già diverse, infatti, da questa mattina, le persone sanzionate dagli agenti del Corpo della Polizia della Città Metropolitana di Napoli per il mancato uso di mascherina del tipo FFP2 e per la mancanza della certificazione verde rafforzata a bordo di bus e metropolitane.

Oltre 14mila persone controllate e 100 sanzioni

Da quando sono iniziati i controlli sulle nuove misure, sono oltre 14mila le persone controllate dalle divise di Piazza Matteotti alle fermate degli autobus e all’uscita delle stazioni della metro, per un totale di circa 100 sanzioni effettuate.

Eav, bloccati 21 utenti senza super Green Pass

Ventuno utenti respinti perché privi di Green Pass rafforzato e altri 44 perché senza mascherina FFP2.

È il bilancio dei controlli a campione presso le principali stazioni delle linee gestite dall’Ente Autonomo Volturno nella giornata nella quale sono state introdotte maggiori restituzioni in riferimento all’emergenza Covid-19.

Stando a quanto comunicato dalla stessa Eav ”dalle ore 7 alle ore 14 sono stati eseguiti complessivamente 1.472 controlli, di cui 21 (1,42%) respinti senza green pass e 44 (2,98%) respinti senza FFP2”. ”Il sevizio – sottolineano ancora dall’azienda – si è svolto regolarmente, tranne qualche intemperanza da parte di alcuni viaggiatori che pretendevano di accedere ai treni senza green pass rafforzato”. Infine la società fa il punto della situazione in merito al personale interessato da contagi e quarantene: ”Oggi in Eav abbiamo 140 dipendenti positivi al Covid su una popolazione di circa tremila dipendenti, circa il 4,5 per cento. La riduzione programmata del servizio resta nell’ordine del 10 per cento delle corse”. (ANSA).