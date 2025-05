SuperEnalotto e 10eLotto, vinti oltre 50mila euro in Campania: centrato un ‘5’ a Napoli

PUBBLICITÀ

Tris di vincite in Campania e con precisione in provincia di Napoli. Nel concorso del 10eLotto di martedì 27 maggio, come riporta Agipronews, vittorie per 22.600 euro: la vincita più alta, da 10mila euro, è stata messa a segno a Pollena Trocchia grazie a un 8 in via Giuseppe Garibaldi, mentre le altre due, da 6.300 euro, a Pompei, entrambe con un 1 Oro centrato presso la Strada Statale 145. ha distribuito premi per 27,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,6 miliardi dall’inizio anno.

SuperEnalotto: centrato a Napoli un “5” da oltre 32mila euro

Il SuperEnalotto premia la Campania. Nel concorso di martedì 27 maggio, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 32.243,62 euro a Napoli presso il Toto Bar in via De Meis 563-565. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 27 maggio, in vendita a 6,3 milioni di euro.

