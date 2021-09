Napoli e provincia baciate dalla fortuna nell’ultimo concorso del Lotto. A Napoli si festeggia con un terno da 13.500 euro, realizzato con una giocata complessiva da 40 euro sui numeri 16-18-23-24-29 sulla ruota partenopea.

La fortuna, fa sapere agipronews, si ferma anche a Volla, in provincia di Napoli, con un’altra vincita da 9.250 euro. In totale, in Campania sono stati vinti oltre 22mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 785,6 milioni dall’inizio dell’anno.

Gioca 1 euro al Gratta & Vinci, ne incassa un milione: è grande festa nella tabaccheria

Vincita da un milione di euro ad Albenga (Savona) con un biglietto del “Million day” da un euro. Il tagliando fortunato è stato giocato alla tabaccheria Siri che si trova all’interno della stazione ferroviaria. Il vincitore ha azzeccato la cinquina 27/28/35/36/41. Lottomatica fa sapere che si tratta del 189esimo milionario dal lancio del gioco.

Incredibile colpo di fortuna per il cliente della tabaccheria Siri posta all’interno della stazione ferroviaria di Albenga. Con solo 1 euro ha azzeccato la cinquina del Million day con i numeri 27, 28, 35, 36 e 41. Grande soddisfazione del titolare del locale che ha saputo solo pochi minuti fa della fortunata vincita avvenuta proprio nella sua tabaccheria.

Il tabaccaio festeggia col Million day

Nessun vincitore al momento si è presentato nel luogo dove il sogno della vittoria si è concretizzato: resta perciò l’anonimato.

“Sono emozionato”, afferma il proprietario della storica ricevitoria di Albenga che non riceverà nulla dalla vincita, a meno di un regalo da parte del fortunato giocatore. “Spero che il milione vada a qualcuno che sappia usare bene quei soldi. Non ho idea di chi sia il giocatore. Spero una persona che ha bisogno di soldi”, conclude.