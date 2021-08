La Campania raddoppia grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 24 agosto, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 42.471,71 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata realizzata nel tabacchi di via Buonconsiglio 72 a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, mentre l’altra è stata registrata nella tabaccheria di via Petrarca 37D a Napoli.

Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 72,4 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.

SuperEnalotto, si festeggia a Marano: centrato un 5 da oltre 40mila euro

Tre le 3 città italiane fortunate nell’ultimo Weekend che hanno vinto 56mila euro al 4 Stella al Superenalotto, c’è anche Gragnano. Nell’ultimo appuntamento non è stato centrato nessun 6, ma sono stati realizzati sei ‘5’ da 33.610,45 euro ciascuno e tre “4 Stella” da 56.874,00 euro. Le vincite con i punti 4 Stella sono state realizzate a: Alessandria presso il punto vendita Edicola situato in via San Giovanni Bosco c/o c c Panorama snc tramite schedina 2 pannelli; Maniago presso il punto vendita American Bar situato in via Umberto I^ 23 tramite quick pick multistella.