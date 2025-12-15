Sveglia da terremoto a Pozzuoli, trema ancora la terra nella zona flegrea

PUBBLICITÀ

L’Osservatorio Vesuviano ha segnalato che, a partire dalle ore 07:47 di questa mattina, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. La scossa di maggiore intensità ha raggiunto una magnitudo di 1.9, con epicentro nei pressi di via San Vito a Pozzuoli e a una profondità di 2,8 chilometri.

Il Comune di Pozzuoli, in una nota ufficiale, ha riportato: “L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 07:47 del 15 dicembre 2025 (UTC 06:47) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei”.

Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma le autorità locali invitano la popolazione alla prudenza e a seguire eventuali aggiornamenti dalle strutture competenti.

