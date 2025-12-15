PUBBLICITÀ
HomeCronacaSveglia da terremoto a Pozzuoli, trema ancora la terra nella zona flegrea
CronacaCronaca locale

Sveglia da terremoto a Pozzuoli, trema ancora la terra nella zona flegrea

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

L’Osservatorio Vesuviano ha segnalato che, a partire dalle ore 07:47 di questa mattina, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. La scossa di maggiore intensità ha raggiunto una magnitudo di 1.9, con epicentro nei pressi di via San Vito a Pozzuoli e a una profondità di 2,8 chilometri.

Il Comune di Pozzuoli, in una nota ufficiale, ha riportato: “L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 07:47 del 15 dicembre 2025 (UTC 06:47) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei”.

PUBBLICITÀ

Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma le autorità locali invitano la popolazione alla prudenza e a seguire eventuali aggiornamenti dalle strutture competenti.

Meta description: Tags:

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati