Sversamento illecito di rifiuti nell’Agro Aversano, arrestato 64enne

Gianluca Spina
Nel pomeriggio del 3 dicembre, a Frignano (CE), i carabinieri della Stazione locale insieme ai colleghi del Nucleo Forestale di Marcianise hanno arrestato un 64enne di Casaluce, sorpreso mentre trasportava e sversava illecitamente rifiuti speciali e pericolosi in un terreno agricolo.

Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo stava scaricando materiale ferroso, scarti di guaina isolante, legno impregnato d’olio e altro materiale di risulta. L’area campestre e l’autocarro utilizzato per il trasporto sono stati posti sotto sequestro.

Il 64enne è stato accompagnato presso la sua abitazione, dove resterà in attesa del giudizio per direttissima.

