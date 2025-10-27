PUBBLICITÀ
Tassisti aggrediti da un collega a Torre Annunziata: “Colpito in fronte con un martello”

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Due tassisti sono stati brutalmente aggrediti vicino a un hotel a Torre Annunziata, con uno dei due, intervenuto per difendere il collega, colpito con un mattarello d’acciaio in piena fronte. La vittima, un tassista del posto, ha sporto denuncia al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, descrivendo un clima di intimidazione: “Io e il mio collega siamo stati aggrediti da un ‘collega’ sotto l’hotel… Il mio collega è la seconda volta che viene aggredito da una cricca di tassisti che vogliono lavorare solo loro. Sono stato colpito con un mattarello d’acciaio direttamente sulla fronte mentre cercavo di dividere l’aggressione al mio collega… Il mio amico è stato aggredito già la seconda volta da cinque persone addirittura. Stanotte siamo andati a fare la denuncia”.

“La denuncia che ho ricevuto è gravissima e testimonia l’escalation di violenza e arroganza di una parte di tassisti che, con metodi criminali, tenta di imporre la propria legge e monopolizzare il lavoro. Non è tollerabile che cittadini e lavoratori vengano aggrediti con tanta brutalità, e in particolare che si usino armi come mazze, ombrelli o, in questo caso, un mattarello d’acciaio. La Procura deve fare piena luce sull’accaduto e identificare i responsabili di questa ennesima aggressione, che pare essere opera di soggetti recidivi e già noti per condotte violente. È necessario porre fine a questa spirale di violenza per garantire la sicurezza e la libertà di lavoro di tutti i tassisti onesti” ha dichiarato Borrelli.

