Tegola De Bruyne, confermata la lesione al bicipite femorale per il belga

E’ giunto l’esito degli esami strumentali svolti da Kevin De Bruyne, e le notizie non sono per niente buone.
Come da comunicato ufficiale della SSC Napoli, il belga ha accusato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra, a seguito dello stop immediatamente successivo al rigore calciato (e segnato) durante Napoli-Inter, che ha portato gli azzurri sul momentaneo 1-0.
In valutazione l’intervento chirurgico. Si tratta dello stesso infortunio che già nel 2023 lo tenne lontano dai campi di gioco per 4 mesi e che lo costrinse all’operazione. Si va verso uno stop di almeno 3 mesi.
Infortunio De Bruyne, le due possibili ipotesi sui tempi di recupero