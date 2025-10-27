PUBBLICITÀ
Tegola De Bruyne, confermata la lesione al bicipite femorale per il belga

Nicola Avolio
L'ombra dell'intervento chirurgico su De Bruyne, per il belga si teme uno stop lunghissimo
E’ giunto l’esito degli esami strumentali svolti da Kevin De Bruyne, e le notizie non sono per niente buone.

Come da comunicato ufficiale della SSC Napoli, il belga ha accusato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra, a seguito dello stop immediatamente successivo al rigore calciato (e segnato) durante Napoli-Inter, che ha portato gli azzurri sul momentaneo 1-0.

In valutazione l’intervento chirurgico. Si tratta dello stesso infortunio che già nel 2023 lo tenne lontano dai campi di gioco per 4 mesi e che lo costrinse all’operazione. Si va verso uno stop di almeno 3 mesi.

Infortunio De Bruyne, le due possibili ipotesi sui tempi di recupero

 

