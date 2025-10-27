PUBBLICITÀ
Infortunio De Bruyne, le due possibili ipotesi sui tempi di recupero

Nuovo stop per Kevin De Bruyne, e in casa Napoli cresce la preoccupazione. Il centrocampista belga, alle prese con un infortunio al flessore della coscia, potrebbe restare fermo tra le sei e le otto settimane.

L’infortunio, più serio del previsto, riguarda la stessa zona già colpita nel 2023, quando il giocatore fu costretto a un lungo periodo di recupero dopo un intervento chirurgico. Una ricaduta che impone prudenza: lo staff medico azzurro sta valutando un programma di riabilitazione graduale, per evitare ulteriori complicazioni.

La notizia arriva in un momento delicato per la squadra di Antonio Conte, impegnata su più fronti tra campionato e Champions League. L’assenza di De Bruyne costringerà il tecnico a studiare nuove soluzioni a centrocampo, con l’obiettivo di mantenere equilibrio e qualità nella manovra.

