Temporali in Campania, diramata allerta meteo ma solo in alcune zone

I temporali tornano a braccare Napoli e la Campania, c'è l'allerta meteo
La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per rischio idreogeologico localizzato ossia per eventuali frane, smottamenti o caduta massi che potrebbero riguardare alcune zone del territorio in cui i terreni sono saturi e resi fragili dalle precipitazioni di questi giorni. Le zone interessate dall’allerta meteo sono Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) Zona 5 (Tusciano e Alto Sele) Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento) Zona 7(Tanagro) e Zona 8 (Basso Cilento), valida a partire dalle 14 di oggi, sabato 7 febbraio, fino alle 14 di domani, domenica 8 febbraio.
Si ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.
