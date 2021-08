Temptation Island, un'altra coppia arriva al capolinea: «Natascia e Alessio si sono lasciati»

Natascia Zagato e Alessio Tanoni di Temptation Island si sono ufficialmente lasciati dopo un breve periodo di crisi. Nonostante i due fossero usciti dalla trasmissione indenni, è arrivato l’annuncio della rottura in una diretta Instagram dello stesso ragazzo che, in quel momento, era proprio con Stefano, altro protagonista di Uomini e Donne. A riportare la notizia è stato il portale IsaeChia.it.

“L’ex partecipante di Temptation Island ha dichiarato di volersi prendere un periodo per se stesso e di non star frequentando attualmente nessuna tentatrice. I due ragazzi avevano preso parte all’ultima edizione di Temptation Island e avevano deciso di uscire insieme dal programma”.

Già qualche giorno fa, Natascia, aveva spiegato il momento difficile della coppia. “Io e Alessio stiamo vivendo un momento difficile. Facciamo fatica a comprenderci, ma quando c’è amore e c’è rispetto penso che tutto si possa superare. Ed io amo Alessio. Ho paura di terminare questa vita col rimpianto di non aver fatto tutto quello che avrei potuto fare“.

Da Temptation Island al Grande Fratello Vip, nuova avventura per Tommaso dopo l’addio a Valentina

Dal cast di Temptation Island a quello della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Questo il percorso che potrebbe spettare a Tommaso, ex volto del reality girato sull’isola in Sardegna. A riportare l’indiscrezione è Davide Maggio, secondo il quale il giovane – 21 anni ed ex fidanzato di Valentina – potrebbe finire nella casa più spiata d’Italia. Tommaso è diventato famoso, più che per la partecipazione al programma sentimentale targato Mediaset, per la sua eccessiva gelosia nei confronti della sua Valentina.

Il giovane romano ha deciso di concludere il suo viaggio nei sentimenti da solo, per poi pentirsene subito. Adesso, invece, sono già scoppiate le polemiche per la sua eventuale partecipazione: da una parte chi non vede l’ora di vederlo in ‘azione’, dall’altra chi non è riuscito ad apprezzarlo.