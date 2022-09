Tenta la fuga a Caivano con l’auto rubata all’amico, panico sulla Statale

Un 45enne ha seminato il panico per le strade di Marcianise con un’auto rubata ad un conoscente, tamponando altre auto. Probabilmente era in uno stato di alterazione alcolica. L’uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato per furto aggravato e danneggiamento. I poliziotti del Commissariato di Marcianise sono intervenuti su segnalazione di furto d’auto, e hanno così rintracciato il 45enne a bordo di una vettura rubata poco prima. Il fuggitivo così ha ingranato la marcia ed è stato inseguito dalla volante, fuggendo in direzione Caivano sulla strada sannitica.

Nella folle corsa il 45enne ha prima tamponato l’auto con a bordo una famiglia, poi altre vetture. Fortunatamente molti automobilisti hanno evitato l’impatto accostando a margine della carreggiata, quindi il 45enne ha lasciato l’auto ed è fuggito a piedi, barcollando visibilmente. Poco dopo è stato quindi fermato dai poliziotti. E’ emerso che l’uomo aveva rubato l’auto ad un conoscente, sfilandogli le chiavi dalle tasche dei pantaloni.