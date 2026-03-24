Accoltella la mamma e il figlio, arrestato il vicino a Torre Annunziata

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Lunedì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne di Torre Annunziata per tentato omicidio. Inoltre è stati denunciato per violazione di domicilio. In particolare, i poliziotti dei Commissariati di Torre Annunziata e Pompei, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti in Corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata per la segnalazione di una lite condominiale con persone ferite. Giunti prontamente sul posto, gli agenti hanno constatato la presenza di una donna e di suo figlio che presentavano ferite da arma da taglio.

Da una prima ricostruzione, gli agenti hanno accertato che le vittime, poi trasportate all’ospedale di Castellammare di Stabia, erano state poco prima aggredite dal vicino di casa.

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Nello specifico l’uomo, armato di due coltelli, dopo essersi introdotto all’interno dell’appartamento sfondando la porta, avrebbe cominciato a colpire con fendenti prima la donna e successivamente il figlio minore. Gli agenti hanno dunque prontamente raggiunto il 40enne all’interno del proprio appartamento trovandolo in possesso di due coltelli a molla ed uno a serramanico. L’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.