Tentarono di rubare la borsa all’anziana trascinandola sull’asfalto, due arresti a Pompei

Di Nicola Avolio
Due uomini sono stati arrestati a Pompei per una tentata rapina ai danni di un’anziana di oltre 80 anni. Stamattina gli agenti del commissariato locale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata, su richiesta della procura, nei confronti dei due indagati ritenuti “gravemente indiziati” dei reati di tentata rapina, lesioni personali e ricettazione.

I fatti risalgono al 3 luglio 2025, quando i due sarebbero arrivati a bordo di uno scooter nei pressi dell’abitazione della donna. Uno di loro l’avrebbe sorpresa alle spalle, tentando di strapparle la borsa. L’anziana, nel tentativo di resistere, è caduta a terra e il rapinatore ha continuato a tirare con forza la borsa, trascinandola per diversi metri. Solo l’intervento di alcuni vicini, richiamati dalle urla, lo ha costretto a desistere.

La vittima riportò un trauma cranico ed ematomi diffusi. Grazie alle immagini di videosorveglianza, i poliziotti hanno ricostruito la fuga e individuato la targa dello scooter, risultato rubato. Le indagini, coordinate dalla procura, hanno consentito di identificare con “elevata probabilità” i due uomini.

Uno di loro ha ricevuto la notifica del provvedimento in carcere, dove si trovava già per altra causa. L’altro, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale di Poggioreale.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

