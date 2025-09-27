PUBBLICITÀ

Due uomini sono stati arrestati a Pompei per una tentata rapina ai danni di un’anziana di oltre 80 anni. Stamattina gli agenti del commissariato locale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata, su richiesta della procura, nei confronti dei due indagati ritenuti “gravemente indiziati” dei reati di tentata rapina, lesioni personali e ricettazione.

Tentarono di rubare la borsa all’anziana trascinandola sull’asfalto, due arresti a Pompei

I fatti risalgono al 3 luglio 2025, quando i due sarebbero arrivati a bordo di uno scooter nei pressi dell’abitazione della donna. Uno di loro l’avrebbe sorpresa alle spalle, tentando di strapparle la borsa. L’anziana, nel tentativo di resistere, è caduta a terra e il rapinatore ha continuato a tirare con forza la borsa, trascinandola per diversi metri. Solo l’intervento di alcuni vicini, richiamati dalle urla, lo ha costretto a desistere.

PUBBLICITÀ

La vittima riportò un trauma cranico ed ematomi diffusi. Grazie alle immagini di videosorveglianza, i poliziotti hanno ricostruito la fuga e individuato la targa dello scooter, risultato rubato. Le indagini, coordinate dalla procura, hanno consentito di identificare con “elevata probabilità” i due uomini.

Uno di loro ha ricevuto la notifica del provvedimento in carcere, dove si trovava già per altra causa. L’altro, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale di Poggioreale.