Tentata rapina fuori la banca a Frattamaggiore, esploso un colpo di pistola

Stamattina si è verificata una tentata rapina davanti alla filiale Intesa Sanpaolo in via Roma a Frattamaggiore. Un imprenditore voleva depositare dei contanti, ma, alla vista dell’arrivo di due persone in sella alla moto, ha lanciato il borsello all’interno della banca. I malviventi hanno cercato di portare via i soldi e gli oggetti preziosi, invece non hanno trovato nulla. La reazione rabbiosa avrebbe portato ad uno degli assalitori a sparare un colpo di pistola in aria prima della fuga.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione locale, coordinati dai militari della compagnia di Giugliano, coordinati dal capitano Andrea Coratza. Il colpo esploso poi è risultato essere a salve. Dunque gli investigatori vaglieranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’istituto bancario e dei negozi della zona.