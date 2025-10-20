Tentata rapina con spari a Nola, gioielliere pedinato e seguito fino a casa

PUBBLICITÀ

– Momenti di terrore nella serata di sabato per un gioielliere nolano, vittima di una rapina a mano armata proprio sotto la sua abitazione.

L’uomo stava rincasando con in mano il borsello contenente gli incassi della giornata quando è stato sorpreso alle spalle da due individui col volto coperto. Uno dei malviventi gli ha puntato contro una pistola, intimandogli di consegnare il denaro.

Il commerciante avrebbe tentato una reazione istintiva, ma i rapinatori hanno esploso un colpo d’arma da fuoco verso il pavimento, a pochi centimetri da lui. Il proiettile si è conficcato nel battiscopa del cortile, sfiorando la tragedia.

Sotto shock, il gioielliere ha infine consegnato il borsello. I due banditi si sono dati alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce nelle stradine che costeggiano il centro storico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Nola, diretti dal primo dirigente Giovanna Salerno, che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili e ricostruire l’esatta dinamica.

L’episodio, che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, ha suscitato forte allarme tra i commercianti e la cittadinanza. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il rafforzamento dei controlli e dei servizi di vigilanza nell’area nolana, già segnata da altri episodi di violenza. Il caso sarà inoltre affrontato nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in Prefettura.