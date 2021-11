Tenta una rapina in un negozio a Pianura ma gli va male. Un giovane di 20 anni, Giulio Domenico Merolla, armato di un’asta di ferro, minacciato la commessa e la proprietaria dell’attività. Il malvivente voleva 5mila euro ma le due donne, dopo aver rifiutato di consegnare l’incasso, non si sono lasciate intimorire e si sono rifugiate dietro il bancone dove era stato installato un vetro anti-rapina.

Tanto è bastato per far desistere il 20enne e farlo scappare via. Grazie alla descrizione delle vittime, i carabinieri di Napoli l’hanno facilmente rintracciato, arrestandolo.