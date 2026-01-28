Tentato furto a Castellammare, residenti lanciano oggetti contro i ladri e loro sparano

PUBBLICITÀ

Ieri sera tre malviventi sono entrati nell’appartamento disabitato e privo di oggetti di valore, prima occupato da un uomo deceduto nel maggio scorso. I residenti della palazzina in via Napoli 276 si sarebbero accorti del tentativo di furto e avrebbero tentato di fermare i tre, urlando e lanciando contro di loro oggetti.

La risposta dei malviventi prima della fuga è stata l’esplosione di colpi d’arma da fuoco in aria, uno verosimilmente a salve, l’altro cal. 7,65. Non ci sono feriti. Indagini in corso dei carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia.