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Nella serata di giovedì 9 aprile, la Polizia Locale è intervenuta a seguito di un grave episodio verificatosi a bordo di un autobus dell’ANM in transito in centro a Napoli.

Tentato scippo con aggressione alla turista sul bus a Napoli, arrestato 37enne

Una turista di nazionalità tedesca, giunta in città poco prima insieme al figlio minore, è stata vittima di un tentativo di furto da parte di un uomo di 37 anni, originario del Ciad. Secondo quanto ricostruito, il soggetto ha tentato di sottrarre effetti personali dalla borsa della donna; scoperto, ha reagito con violenza, aggredendo la vittima e generando momenti di forte panico tra i passeggeri presenti.

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Il conducente del mezzo, giunto in piazza Dante, ha prontamente richiesto l’intervento degli agenti della Polizia Locale, in servizio presso l’Unità Operativa Avvocata. Gli operatori, saliti a bordo, hanno messo in sicurezza i passeggeri e tentato di riportare alla calma l’aggressore, il quale ha opposto resistenza con atteggiamenti violenti nei confronti degli stessi agenti. Si è pertanto reso necessario procedere al suo contenimento e arresto.

Il fermato è stato condotto presso gli uffici del Gruppo Intervento Territoriale (GIT). Successivamente, la vittima e il conducente hanno formalizzato querela. All’esito del giudizio per direttissima, l’uomo è stato riconosciuto colpevole dei reati di tentato furto, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione. La pena è stata sospesa e sostituita con la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.

Dagli accertamenti è emerso che il soggetto, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, risultava già gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, nonché destinatario di ulteriori provvedimenti giudiziari e di polizia, tra cui un divieto di dimora nel comune di Avellino e un DACUR emesso dal Questore di Roma.