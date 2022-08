“Terra nostra”, l’addio social di Dries e Kat fa piangere i tifosi del Napoli

Ormai non ci sono più dubbi: le strade di Dries Mertens e del Napoli si sono definitivamente separate. Nessun colpo di scena dell’ultim’ora, nessun dietrofront, la storia d’amore tra gli azzurri e il miglior marcatore della loro storia è giunta – tristemente – al termine. I tifosi non hanno però gradito l’addio riservato dalla società a quella che negli anni è diventata una vera e propria bandiera. Un napoletano vero. Un addio che forse poteva contenere qualche parole in più. O magari qualche emozione in più. Perché, salutare Mertens con un semplice ‘Grazie Dries‘, dopo 9 anni, probabilmente non è stato il giusto tributo.

Il post Instagram di Kat: “Terra nostra”

Anche perché, come dimostrano alcuni scatti postati da Kat Kerkhofs su Instagram, il legame tra la famiglia Mertens e Napoli è ben saldo, indissolubile. “Terra nostra” si legge sotto i magnifici scatti fatti in barca, tra le acque del Golfo e insieme al piccolo Ciro. “Non lo supereremo mai” scrive un tifoso. E come potrebbe essere altrimenti? Mai una parola fuori posto, sempre sorridente e con la maglia azzurra al primo posto.

L’ultimo del trio, quello composto insieme a Callejon ed Insigne, è andato via. Una telenovela conclusa, ma non con un lieto fine e, soprattutto, con le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis alla radio ufficiale ‘Kiss Kiss Napoli‘. “Gli ho offerto prima 1,8 milioni, poi 2, poi 2,4 ma lui ha rifiutato. È finita”.

Mertens-Napoli, è finita: la solidarietà degli ex compagni

Era evidente agli occhi di tutti che l’addio di Mertens sarebbe stato difficile da digerire. Meno scontate, invece, le modalità con cui il Napoli ha salutato l’attaccante dopo nove anni trascorsi in tinta azzurra. Anche gli ex compagni di squadra, difatti, hanno voluto dire la loro su come sia finita la storia d’amore tra l’ex 14 ed i partenopei.

Tra questi c’è Faouzi Ghoulam, che sotto al post Instagram in cui la società di Aurelio De Laurentiis dice addio a Dries mostra il proprio disappunto. “Sei storia di questo club però peccato che finisca così non te lo meriti fratm”, sono state le parole del terzino algerino, che quest’anno si è separato dal Napoli.

E parlando di ex, c’è anche Nathaniel Chalobah che rompe il silenzio e si schiera dalla parte del suo vecchio compagno di squadra, che definisce “Per sempre napoletano”.