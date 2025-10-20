PUBBLICITÀ
Sciame sismico ai Campi Flegrei, registrate 87 scosse: la più forte di 2.5

Redazione Internapoli
Sciame sismico nella notte ai Campi Flegrei. A rendere nota la notizia è stato Osservatorio Vesuviano che monitora
L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare all’amministrazione di Pozzuoli che a partire dalle ore locali 00:53 del 19 ottobre 2025 (UTC 22:53 del 18.10.2025) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del comunicato delle 10:50 di lunedì 20 ottobre sono stati rilevati in via preliminare 87 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (87 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.5 ± 0.3 Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0.

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:
•⁠ ⁠Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891
•⁠ ⁠Protezione Civile: 081/18894400
In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.
Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”, questo il post del Comune flegreo .
Mappa della localizzazione degli eventi con magnitudo Md ≥ 1.0:

Potrebbe essere un'immagine raffigurante testo

