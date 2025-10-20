Terremoto ai Campi Flegrei, ancora una scossa nella notte: epicentro ad Agnano

PUBBLICITÀ

Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, con decine di micro scosse registrate tra la notte e le prime ore di oggi, lunedì 20 ottobre 2025.

La scossa più forte, di magnitudo 2.5, è stata registrata alle ore 4:47 a una profondità di 2,9 chilometri, con epicentro ad Agnano Astroni.

Secondo quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano, la sequenza sismica è cominciata alle 00:53 del 19 ottobre (ora locale) e ha già fatto registrare 55 eventi con magnitudo pari o superiore a 0.0. La magnitudo massima preliminare rilevata finora è 2.2 ± 0.3, ma l’attività continua a essere monitorata costantemente.

L’Amministrazione comunale di Pozzuoli, in collaborazione con la Protezione Civile, sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione e invita i cittadini a segnalare eventuali danni o disagi ai seguenti numeri:

Polizia Municipale: 081 8551891

Protezione Civile: 081 18894400

Un nuovo aggiornamento ufficiale è atteso nelle prossime 3-6 ore, in base all’evoluzione dello sciame.